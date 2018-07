Stiri pe aceeasi tema

- "Vom putea iesi din aceste vremuri puternici, vom putea deveni invingatori, doar daca intelegem corect realitatile si coboram in ele din 'inaltele' sfere ale discursului steril, ale retoricii in limbaj de lemn, a conduitei straine de agenda cetateanului, straina de insasi identitatea care ne-a consacrat",…

- Primarul liberal din Timisoara, Nicolae Robu, indeamna liberalii la unitate, in contextul scandalurilor interne din ultima perioada si ii recomanda presedintelui PNL sa lase parlamentarii sa voteze codul administrativ, reprosand conducerii formatiunii ca nu a consultat primarii pe acest subiect.

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, le-a lansat liberalilor vineri un apel la unitate in aceasta perioada din care pot iesi "puternici", iar presedintelui PNL, Ludovic Orban, ii propune sa mandateze parlamentarii liberali sa voteze noul Cod administrativ. "Vom putea iesi din aceste vremuri…

- Nicolae Robu a gasit soluția astfel incat toate persoanele care doresc sa desfașoare o activitate de orice natura in centrul Timișoarei sa fie obligate sa obțina un aviz in acest sens. Asta dupa ce, in luna mai, s-a razboit cu cei din USR Timiș, revoltat fiind ca se strang semnaturi pentru campania…

- Liberalii nu sustin modificarile la Codul administrativ si Codul de procedura penala, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL nu sustine Codul administrativ, de asemenea nu sustine Codul de procedura penala. Avem o multime de argumente impotriva acestor acte normative", a spus Orban. Liderul…

- “Este foarte posibil sa luam hotararea politica la nivelul Parlamentului sa facem sesiune extraordinara in primele 10 zile ale lunii iulie pentru a definitiva Codurile penal, civil si Codurile de procedura”, a afirmat Tariceanu dupa sedinta Biroului permanent al Senatului, potrivit Agerpres. Intrebat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a citit, luni, articolul din Codul penal referitor la comunicarea si raspandirea de informatii false, atunci cand a fost intrebat de jurnalisti despre proiectul publicat pe site-ul Guvernului privind suspendarea contributiilor la Pilonul II de pensii. “Prieteneste, noi nu…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu va conduce o Comisie speciala importanta. Este vorba de comisia ce se va ocupa de Codul administrativ. “Complexitatea transformarilor prin care a trecut Romania in ultimii 28 de ani a facut ca modelul tradițional promovat in administrația publica sa iși atinga limitele…