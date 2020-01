Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i a cerut luni ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa aiba in vedere schimbarea din functie a sefului ITM cu ocazia procesului de reorganizare a ministerului, relateaza Agerpres.Poate nu l mai vad pe seful ITM pe acolo, a spus Ludovic Orban, in sedinta de Guvern.E in evaluare…

- Prefectul județului Timiș, Eva Andreaș, a demisionat din funcție. Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook.Eva Andreaș a ocupat aceasta funcție din august 2017."Funcțiile publice nu sunt pe viața ale cuiva, iar astazi a venit momentul schimbarii in Prefectura Timiș. Am decis sa imi depun demisia,…

- Prefectul numit la inceputul lunii august, dupa demiterile operate la nivelul Prefecturii Olt și al IPJ Olt ca urmare a crimelor de la Caracal, a fost schimbat din funcție. Angela Nicolae a fost eliberata din funcție in ședința de guvern de marți seara. Atribuțiile sale au fost preluate de subprefectul…

- Vasile Moldovan a fost eliberat din functia de prefect al judetului Maramures. In locul sau nu a fost numit alt reprezentant al Guvernului in teritoriu, astfel ca subprefectul Alexandru Cosma va prelua atributiile de prefect.

- Presedintele Consiliului Judetean Gorj este convins ca parteneriatul dintre PSD –ALDE si PSR0, realizat in 2016, va fi pastrat pana la alegerile locale din 2020. Liderii PNL Gorj au incercat sa schimbe majoritatea construita in jurul PSD in Consiliul Județean Gorj. Dan Vilceanu a spus,…

- Gheorghe Stoenescu și-a pierdut mandatul de viceprimar dupa ce, miercuri seara, 7 consilieri PSD au votat pentru schimbarea sa din funcție. Primarul Ion Ciocea a reușit sa-și demita viceprimarul dupa ce a propus de trei ori schimbarea sa din funcție. Gheorghe Stoenescu nu e suparat pe…

- Mai multi lideri judeteni ai PSD considera ca nu este cazul sa se discute in partid inainte de turul doi al alegerilor prezidentiale despre schimbarea din functie a presedintilor de filiale locale care au obtinut rezultate slabe la primul tur de scrutin.

- GEST DE APLAUDAT… Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, ieri dimineata, la prima ora, a venit la serviciu cu un plan clar definit. Stiind ca noul Guvern Orban, instalat de duminica seara, va demite prefectii si subprefectii pusi in functie de Viorica Dancila, in termen de 48 de ore!, prefectul…