Stiri pe aceeasi tema

- Vești de ultima ora despre o ancheta intr-un caz sonor. Oamenii legii au descins, joi, la adrese din județul Hunedoara. S-au facut percheziții domiciliare, in baza a trei mandate. Polițiștii au facut o percheziție la casa cunoscutului manelist Nicolae Guta, in Petrosani, Din cate anunța antena3.ro.…

- Polițiștii din Capitala fac percheziții, joi, la domiciliile a trei persoane din Hunedoara, care vindeau bijuterii, unele cu marca protejata, acesrea fiind banuite de savarșirea infracțiunilor de contrabanda și contrafacere. Vizați sunt nepoții cantarețul

- Donald Trump trece prin niște momente mai puțin comode, dupa ce marți s-a prezentat la Tribunalul din Manhattan dupa ce a fost pus sub acuzare. Este prima oara in istoria SUA cand un președinte sau un fost președinte se afla in aceasta postura rușinoasa. Ajuns la reședința sa din Mar-a-Lago din Florida,…

- Americanii se tem pentru vieților lor, dupa ce o noua grupare ar putea aparea inspirata de povestea lui John Wayne Gacy, considerat un personaj periculos in America. De numele lui sunt legate mai multe evenimente care i-au speriat pe localnici.

- Ioana Grama este una dintre cele mai apreciate persoane publice de la noi. Inluencerița a ajuns rapid in inimile celor ce utilizeaza platformele de social media, asta datorita faptului ca aceasta este o persoana pasionata de moda, frumusețe, dar și calatorii. Și, pentru ca ii place sa iși țina fanii…

- Scandalul de proporții dintre Bia Khalifa și Fulgy s-a mutat la secția de poliție! Dupa ce fosta iubita i-a facut acuzații grave, fiul Clejanilor a ieșit și a spus ce s-a intamplat atunci cand a ajuns pe mana polițiștilor. Bia Khalifa ar fi spus ca i s-a pus brațara la picior!

- Marina Dina a facut primele declarații despre desparțirea de tatal copiilor și relația cu noul iubit. Fosta asistenta TV a marturisit ca este mai fericita ca niciodata și in momentul de fața are tot ceea ce avea nevoie.