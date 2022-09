Nicolae Georgescu: Sprijin important pentru fermieri! Nicolae Georgescu: Sprijin important pentru fermieri! Guvernul a aprobat o hotarare care modifica HG 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, in sensul completarii sumelor pentru asigurarea resurselor financiare necesare platii ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, pentru perioada aprilie – septembrie 2022, […] Articolul Nicolae Georgescu: Sprijin important pentru fermieri! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Functionarii Agentiei de Plati si pentru Agricultura (APIA) vor incepe, saptamana viitoare, operatiunile necesare in vederea alocarii sumelor pentru plata accizei la motorina utilizata in agricultura, pe trimestrul II al anului 2022, anunta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. „Saptamana…

- ”Saptamana viitoare, functionarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura vor demara operatiunile necesare in vederea alocarii sumelor pentru plata accizei la motorina utilizata in agricultura, pe trimestrul II al anului 2022”, anunta ministerul. Cadrul legal in vederea efectuarii platilor…

- In ședința Guvernului Romaniei din 31 august 2022 a fost aprobata o hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. De asemenea, executivul acorda un sprijin financiar, la nivel national, de peste 26 milioane lei pentru crescatorii…

- „Modificarile aduse prin prezentul act normativ vizeaza suplimentarea sumelor existente alocate prin bugetul MADR pe anul 2022 cu suma de 480.000.000 lei, valoarea totala a schemei in anul 2022 devenind in prezent 817.000.000 lei. Luam toate masurile ca sa ne asiguram de continuarea aplicarii schemei…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, diferența aferenta cantitaților de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) vireaza banii restanți la subvenția pe care fermierii o au de incasat pentru acciza la motorina utilizata in trimestrul 1 din acest an. „Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina…

- Guvernul a aprobat, miercuri, instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, prin care se suplimenteaza cu aproximativ 28 milioane lei suma alocata pentru plata in anul 2022 a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR…