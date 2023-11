Stiri pe aceeasi tema

- Datoria catre Cabuz nu a fost stinsa in termenele date de Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal, iar echipa antrenata de Vasile Miriuța a pierdut doua dintre punctele obținute in acest sezon, fapt care i-a atras o cadere de pe locul 8 pe 11 și acum se afla la patru puncte […]…

- Chindia s-a desparțit, oficial, joi, 5 octombrie 2023, de Andrei Cordoș, dupa circa trei luni și jumatate de cand acesta a fost instalat ca președinte al clubului, iar a doua zi, vineri la pranz, a organizat prima conferința de presa cu noul conducator, fostul vicepreședinte Lorin Petrescu. Totodata,…

- Situația financiara delicata a Chindiei s-ar putea imbunatați, nu se știe totuși pentru cat timp, ca urmare a unor alocari istorice din partea asociaților care finanțeaza activitatea sportiva, Primaria Municipiului Targoviște și Consiliul Județean Dambovița. In cursul zilei de luni, CJ Dambovița a aprobat…

- Eșecul Chindiei de la Miercurea Ciuc, al treilea sub comanda lui Vasile Miriuța, celelalte meciuri pierdute fiind cu Unirea Slobozia, 0-1 in campionat, și cu Corvinul, 0-2 in Cupa Romaniei, a fost greu de digerat pentru președintele Andrei Cordoș, retribuit cu peste 4.000 de euro lunar, cazare la un…

- In locul lui Vasile Miriuța, reprezentanții celor de la Chindia Targoviște l-ar fi numit in funcția de antrenor principal pe Cristinel Țermure, cel care a fost secundul lui Toni Petrea pe banca dambovițenilor in perioada septembrie 2022 – iunie 2023. Astfel, Țermure va fi al treilea antrenor principal…

- Chindia a ratat șansa de a lega pentru a doua oara doua victorii la rand in competițiile oficiale, sub comanda lui Vasile Miriuța, instalat la Targoviște dupa demiterea inexplicabila a lui Dragoș Militaru. Succesului facil din campionat, 4-0 acasa cu CSC Dumbravița, i-a urmat o infrangere fara drept…

- In conferința de presa in care a fost prezentat ca antrenor principal la Chindia Targoviște, Vasile Miriuța (54 de ani), ultima data la Minaur Baia Mare, cu care a retrogradat in aceasta primavara tarzie in Liga 3, a primit și o intrebare care l-a pus intr-o situație ușor stanjenitoare, in care sa dea…

- Antrenorul principal și stafful sau au fost dați afara miercuri seara de la formația dambovițeana, imediat dupa victoria Chindiei cu CS Blejoi, 5-0 in Turul 3 al Cupei Romaniei. Primul succes al Chindiei in acest sezon, din a treia incercare, dupa ce in precedentele doua jocuri din campionat s-au obținut…