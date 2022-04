Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu au fost in Ucraina și s-au intalnit cu președintele Zelenski. Ce au declarat Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-au aflat marți, in Ucraina, unde s-au intalnit cu președintele Volodimir Zelenski,…

- Presedintele american Joe Biden si alti lideri aliati, intre care omologii sai francez Emmanuel Macron si roman Klaus Iohannis, au discutat marti, intr-o videoconferinta, despre cum sa ofere garantii de securitate Ucrainei in contextul razboiului cu Rusia, afirma pentru Reuters un consilier prezidential…

- Tocmai am discutat telefonic cu președintele Zelenski. L-am asigurat de sprijinul deplin pentru Ucraina și pentru aderarea la UE. Centrul logistic umanitar european de la Suceava a inceput deja sa trimita primele ajutoare. Avem grija de toți cetațenii ucraineni care vin in Romania”, a scris Iohannis…