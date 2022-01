„Buna ziua si bine v-am gasit! Ma bucur sa ne revedem, chiar si in acest format hibrid. Am tinut sa fiu alaturi de dumneavoastra, astazi, pentru a va felicita pentru lucrurile bune pe care le faceti pentru mediul economic romanesc, prin intermediul aliantei din care faceti parte si prin afacerile pe care le desfasurati cu succes in Romania. Stiu cat v-a fost de greu in pandemie, turismul fiind unul dintre cele mai afectate sectoare. Guvernul pe care il conduc este alaturi de dumneavoastra, pentru a cauta cele mai bune solutii pentru depasirea acestor vremuri grele. Am inteles ca astazi, principala…