- Revin cu bucurie aici pentru a celebra 105 ani de la intrarea Armatei Romane in Oradea și eliberarea sa de tiranie. Avem datoria sa ne amintim mereu de trecut, de sacrificiul, determinarea și lupta inaintașilor La 20 aprilie 1919, in sfanta zi de Paște, soldații romani conduși de generalul Traian…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca legea bugetului nu prevede noi taxe in 2024 și ca „nu putem sa discutam de taxa progresiva in condițiile in care cota unica de impozitare nu e unica, nu și-a terminat efectul, a produs creșterea economica in Romania,…

- Președintele PNL le-a transmis romanilor de peste granițe sprijinul necondiționat pentru gasirea soluțiiilor pentru problemele pe care le intampina in țarile de adopție. In Spania, de exemplu, este pe ultima suta de metri rezolvarea chestiunii dublei cetațenii, demers inceput de Nicolae Ciuca in mandatul…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat ca reuniunea Partidului Popular European de la București de la finalul acestei saptamani reprezinta cel mai important eveniment politic din Uniunea Europeana inaintea alegerilor europarlamentare. „Ma bucur foarte mult ca am primit aceasta decizie, ca Partidul…

- Alianta Dreapta Unita va contesta orice comasare a alegerilor, pe toate caile legale, a anuntat presedintele USR, Catalin Drula. „Ce vedem astazi este unirea PSD si PNL. Aceasta e adevarata comasare: a PSD cu PNL. Vorbim de un partid unic care lupta impotriva romanilor. Alianta Dreapta Unita a decis…

- "Ce vedem astazi este unirea PSD si PNL. Aceasta e adevarata comasare: a PSD cu PNL. Vorbim de un partid unic care lupta impotriva romanilor. Alianta Dreapta Unita a decis sa aiba candidati comuni la toate randurile de alegeri din 2024. Nu ii vom lasa sa fure votul romanilor. Nu ii vom lasa ca intelegerile…

- Șeful liberalilor a facut aceasta precizarea intr-o emisiune TV, intrebat daca Iulian Dumitrescu - demisionar din functia de presedinte al PNL Prahova ca urmare a anchetei DNA in cazul sau - va mai candida la sefia Consiliului judetean Prahova."Asa cum arata lucrurile acum, la nivelul partidului urmeaza…

