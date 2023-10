Singuri sau impreuna cu o alta „formula politica”, PNL este stapan pe destinul sau politic, acesta este mesajul liderului PNL, Nicolae Ciuca, transmis in aceasta seara de la Iași, in cadrul unei conferințe de presa. „PNL are capacitatea, are determinarea, are oamenii dedicati sa poata sa mearga in alegeri de unul singur, prin forte proprii, cu obiective de sine statatoare stabilite. Ca atare, daca PNL poate sa mearga singur, poate sa mearga in orice formula politica”, a declarat Nicolae Ciuca la conferința din aceasta seara de la Iași, ținuta dupa intalnirea cu primarii PNL din judetul Iasi…