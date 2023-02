Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj transmis la comemorarea lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache, personalitați ale politicii romanești care au murit in inchisorile comuniste. „Comemoram azi doua mari personalitați ale istoriei noastre: Iuliu Maniu și Ion Mihalache. Cei doi au marcat politica interbelica și au ramas, pana in ultima clipa, aparatorii valorilor democratice, ai statului de drept și adversari ai dictaturii. Aflate la zece ani distanța, 5 februarie 1953 și 5 februarie 1963 sunt zilele in care Iuliu Maniu și apoi Ion Mihalache au murit in inchisorile Sighet și respectiv Ramnicu…