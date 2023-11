Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, liderul PNL, se distanteaza de PSD, colegii de coalitie, in discutia pentru limitarea cash-ului. Acesta cere revizuirea legii, care a produs atit de multe controverse. „A fost o masura luata in coaliție explicandu-se la vremea respectiva care sunt intențiile pentru care se adopta o astfel…

- „Nu cred ca cetațeanul de rand este cel care contribuie la aceasta evaziune”, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca. El cere revizuirea masurii privind plațile cu cash. Ciuca afirma și ca nu exista un sistem uniform de bancomate, conform Mediafax.„Eu am transmis catre banci și transmit și acum urmatorul…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, ca a sustinut ca masurile fiscale sa fie echilibrate cu reducerea cheltuielilor bugetului de stat, adaugand ca bancile din Romania trebuie sa sprijine, sa capitalizeze companiile romanesti.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca a spus mereu ca PNL are un candidat in orice moment la prezidentiale, si anume presedintele Nicolae Ciuca, el precizand ca ”seriozitatea de care e nevoie in momentul de fata in politica romaneasca poata numele acestuia si este garantia stabilitatii.…

- „Celebram astazi Ziua internationala a persoanelor varstnice, un prilej pentru recunostinta si ganduri bune, de sanatate, liniste si putere, catre generatiile care au cladit Romania moderna. Un bun prilej, totodata, pentru reafirmarea angajamentului nostru, al Partidului National Liberal, de sustinere…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, dupa sedinta conducerii partidului ca din punctul lui de vedere, aceasta coalitie PSD-PNL poate sa functioneze si dupa anul 2024, el susținand pe de alta parte ca nu s-a discutat niciodata de Blocul Democratic. ”Discutiile politice sunt in fiecare zi, fiindca…

- Alegerile prezidențiale se apropie cu pași repezi, iar calculele sunt in toi. Inclusiv la casele de pariuri. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, este favorit la casele de pariuri in ce privește caștigarea alegerilor prezidențiale. Casele de pariuri ofera o cota de 2,50 ca Geoana sa castige…