- Ieri, la sediul central al Partidului Național Liberal a avut loc Biroul Politic Național al Clubului Elevilor Liberali. La intalnirea cu tinerii a participat președintele PNL, președintele Senatului, Nicolae Ionel Ciuca și seniorul Dinu Zamfirescu.

- Compania Blue Air, aflata intr-o situație de insolvența de cinci luni și sub administrarea Autoritații pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), a primit un suflu nou in contextul interesului manifestat de catre un operator aerian pentru achiziționarea sa. Cu toate ca ne aflam intr-un stadiu incipient…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila – cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra – va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.…

- Podul de la Braila, cel mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania va fi inaugurat la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00. Podul de la Braila va fi inaugurat in cadrul unei ceremonii care…

- ”Ca urmare a masurilor adoptate de executiv in ultimul an si jumatate, Romania isi va castiga independenta energetica intr-un timp foarte scurt: Romgaz si OMV-Petrom au decis sa dezvolte perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Cand exploatarea…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a anuntat ca, dupa discutiile din coalitie, PNL ar fi dispus sa cedeze Ministerul Energiei pentru UDMR. „Am discutat care sunt variantele pe care putem sa decidem in continuare si a ramas stabilit ca PNL sa ofere un minister pentru UDMR, este vorba de Ministerul Energiei,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a spus colegilor sai din partid ca in guvernul pe care l-a condus Romania a depașit 75% absorbția de fonduri europene și au fost depașite mai multe crize, ultima fiind greva generala din Educație.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, dupa depunerea de catre liderul PNL, Nicolae Ciuca, a mandatului de prim-ministru, ca Romania are o democratie consolidata si pentru prima data liderii celor mai importante partide din Romania si-au tinut promisiunea.