Premierul Nicolae Ciuca a afirmat in cadrul evenimentului ca a existat vointa si angajamente iar astazi vedem ca se realizeaza primul joint-venture consolidat intre cele doua companii. ”Ceea ce este important este ca s-au facut progrese importante. Ultima data am fost aici in 2019, pe linia de productie erau doua sau trei vehicule. Astazi, linia este la capacitate maxima si totodata, de atunci si pana acum s-a reusit livrarea primelor 68 de transportoare blindate, doua batalioane de infanterie din Fortele Terestre au acum tehnica de lupta moderna”, a spus prim-ministrul. Nicolae Ciuca a precizat…