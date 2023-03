Stiri pe aceeasi tema

Investitiile nete, care anul trecut au fost de 150,1 miliarde lei, in crestere cu 8,5% fata de anul precedent, demonstreaza impactul pozitiv pe care l-au avut in economia reala masurile pe care Guvernul le-a luat, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca.

- ”Investitorii demonstreaza incredere in economia romaneasca: in 2022, investitiile nete in economie au fost de 150,1 miliarde lei, in crestere cu 8,5% fata de anul precedent, potrivit Institutului National de Statistica. Aceste investitii in dezvoltare vor conserva locurile de munca ale romanilor si…

- "Aceste investiții in dezvoltare vor conserva locurile de munca ale romanilor și vor genera altele noi, iar pe termen lung vor contribui la o creștere generalizata a veniturilor. Investițiile nete demonstreaza impactul pozitiv pe care l-au avut in economia reala masurile pe care le-am luat. Alte valori…

- Investițiile nete in economia romaneasca au fost de 150,1 miliarde lei in 2022, in creștere cu 8,5% fața de anul precedent conform datelor INS, spune premierul Nicolae Ciuca. Acest lucru demonstreaza increderea investitorilor in economia romaneasca, adauga el.

- ”Indicatorul datorie guvernamentala calculat in conformitate cu metodologia Uniunii Europene, pe baza datelor preliminate, exprimat ca procent in PIB, se situeaza la nivelul de 47,2% din PIB, la sfarsitul lunii decembrie 2022. Conform metodologiei Uniunii Europene ponderea datoriei guvernamentale in…

- MIPE a publicat recent calendarul tuturor apelurilor de proiecte pentru 2023, tocmai pentru a se asigura ca exista timp suficient pentru pregatirea proiectelor. Vorbim despre 534 de apeluri de proiecte, in valoare de 40 miliarde de euro, prin Politica de Coeziune și Planul Național de Redresare și Reziliența.…

Romania a exportat in primele zece luni ale anului trecut carne si preparate din carne in suma de 457,8 milioane euro, valoare in crestere cu 35,4% comparativ cu 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS).

Industria romaneasca a scazut puternic in noiembrie 2022 si, la 11 luni din an, cele mai recente date, este pe minus fata de 2021, potrivit Institutului National de Statistica (INS).