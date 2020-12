Ministrul Economiei, Virgil Popescu, si ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, au semnat, miercuri, la Palatul Victoria, in prezenta premierului interimar Nicolae Ciuca, Acordul interguvernamental Romania - SUA privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din tara noastra.



Acordul a fost parafat cu prilejul vizitei efectuate in SUA, la inceputul lunii octombrie, de ministrul Popescu.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, documentul a fost semnat in cadrul unei intrevederi pe care prim-ministrul interimar…