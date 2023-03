Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a spus miercuri ca Guvernul sprijina companiile care investesc in tehnologii care contribuie la sustinerea producerii de energie verde si consolidarea securitatii energetice. In urma intalnirii cu reprezentantii companiei Rombat, de la Palatul Victoria, Ciuca a transmis ca alaturi…

- ” Compania AE Solar va deschide in tara noastra o fabrica de panouri solare, investitie de un miliard de euro. Reprezentantii companiei mi-au prezentat aceste planuri, in cadrul intalnirii de azi, de la Palatul Victoria”, a scris, luni seara, pe Facebook, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a precizat ca,…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, se afla in vizita in Romania. Guvernul de la Bucuresti va sprijini Executivul de la Chisinau in realizarea reformelor, consolidarea economiei, a rezilientei si securitatii statului, precum si in avansarea parcursului european al

- Romania este pe drumul cel bun in a deveni prima tara care va avea cea mai noua, sigura si curata tehnologie nucleara – SMR, arata Guvernul, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a avut o intrevedere cu reprezentantii companiei americane Fluor Corporation, actionar al tehnologiei reactoarelor modulare de…

- ”Premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii companiei Romgaz, pentru a analiza aspecte privind productia de gaze naturale si punerea in productie de noi sonde. Cu acest prilej, a fost prezentata implicarea Romgaz in proiectele off-shore la Marea Neagra, inclusiv…

