- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca inceperea exploatarii gazelor naturale la Marea Neagra reprezinta un obiectiv esential in demersul de a obtine independenta de aprovizionare fata de gazul rusesc.

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca s a intalnit, la Palatul Victoria, cu Eric Faillnet, director al Grupului Carlyle International Energy Partners, principalul actionar al companiei Black Sea Oilamp;Gas.Cu aceasta ocazie, prim ministrul Romaniei a salutat interesul investitorilor fata de inceperea exploatarii…

- „Pentru romani, este un obiectiv esential, in demersul de a obtine independenta de aprovizionare fata de gazul rusesc, a declarat Prim-ministrul. Guvernul incurajeaza investitiile in sectorul energetic, iar tara noastra se numara printre statele europene care isi pot gestiona in buna masura cantitatea…

- Experții din energie spun ca, așa cum a fost creat proiectul legii Offshore, de exploatare a gazelor din Marea Neagra, noi, consumatorii de rand, nu vom simți absolut nimic, pentru ca prețurile la gaze nu se vor micșora. Experții solicita politicienilor sa reciteasca proiectul de lege și sa-l modifice.…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat ca Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, deoarece exploatarea gazelor din Marea Neagra a inceput deja, de catre cei de la compania Black Sea Oil&Gas, informeaza news.ro. “Romania va avea gaze si din alte surse iarna…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marti, pe pagina de Facebook, ca exploatarea gazelor din Marea Neagra a inceput si ca Romania va avea iarna viitoare gaze și din alte surse. „Romania va avea gaze și din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra. Exploatarea gazelor din Marea…

- Premierul Nicolae Ciuca se intalneste in aceasta dimineata cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, si ministrul Economiei, Florin Spataru, pentru a discuta despre creșterea nejustificata a prețului la carburanți de ieri. La sedinta programata pentru ora 9,30, la Palatul Victoria, vor participa, de asemenea,…