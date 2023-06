Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL a evitat, luni, sa dea un raspuns ferm in ceeea ce privește poziția partidului sau la propunerea PSD de plafonare a adaosului comerical la produsele de baza: lapte, carne, oua, paine, fructe și legume.

- Președintele PNL susține, referitor la reducerea adaosului comercial, ca o masura care sa duca la o serie de blocaje in ceea ce privește asigurarea produselor nu este binevenita, punctand ca distorsionarea pieței nu aduce vreun beneficiu.

- Premierul chinez, Li Qiang, a avut joi seara o intalnire la Paris cu președintele Consiliului European, Charles Michel. Oficialul chinez a declarat ca este dispus ca impreuna cu UE sa organizeze noi reuniuni ale liderilor China-UE, sa intensifice comerțul, colaborarea in tehnologia digitala. Beijingul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca liberalii susțin plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza, adaugand ca i-a impartașit premierului Marcel Ciolacu experința sa privind incercarile de diminuare a prețului la lapte, atunci cand era prim-ministru.

- Președintele rus Vladimir Putin este in continuare deschis oricaror contacte pentru a rezolva conflictul din Ucraina, a declarat vineri Kremlinul, potrivit agențiilor ruse de presa, citat de Reuters.

- Presedintele AUR George Simion spune despre protestul de miercuri din fata Parlamentului ca a fost o manifestatie autorizata si nu organizata de AUR, ci de partidul ARCA Natiunii Romane al fostului social-democrat Dumitru Coarna, protest la care s-a alaturat si AUR. „Au avut loc violente izolate si…

- Informațiile despre reducerea salariilor bugetarilor și investițiilor, care au fost doar „bule de panica” impinse spre populație doar pentru capital politic, sunt extrem de periculoase, afirma purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionuț Stroe.„Președintele și premierul au oferit toate garanțiile…

- Studiu ROCA X – Doar 8% dintre investitorii romani au in portofoliul lor participații de tip Venture Capital (VC), 14% și Private Equity (PE), in timp ce peste o treime dintre ei sunt activi in zona crypto – Investitorii așteapta randamente de 15-30x de la VC de la investițiile in crypto, in ciuda caderii…