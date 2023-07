Stiri pe aceeasi tema

- Industria IT din Romania are o pondere de 7 - 8% in Produsul Intern Brut si nu cred ca cineva poate sa se gandeasca sa intervina si sa strice ceva care functioneaza, a declarat, marti, presedintele Senatului si fostul premier Nicolae Ciuca, cu referire la informatiile potrivit carora s-ar putea anula…

- Daca Guvernul Ciolacu doreste sa-si bata joc de Romania, va depasi deficitul bugetar pe acest an, a declarat marti la RFI fostul premier Theodor Stolojan (PNL). El considera ca toate facilitatile fiscale trebuie eliminate.Intrebat ce facilitati fiscale ar trebui eliminate, Theodor Stolojan a raspuns:…

- Aurelian Cotinescu, secretarul general al PNL Dambovița, a dat un raspuns tranșant in ce privește ieșirea UDMR de la Guvernare. A acuzat presiunile nejustificate și pretențiile exagerate ale liderilor politici de etnie maghiara și atitudinea duplicitara a acestora, ori de cate ori personalitați de la…

- In cursul zilei de azi, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a anunțat, prin intermediul canalului sau de difuzare de pe Instagram, ca funcția Instagram Broadcast Channel va fi lansata la nivel global. Ce este, de fapt, noua funcție pe care vedetele din Romania o folosesc din aceasta seara, cum funcționeaza…

- Romania a inregistrat o crestere economica in primul trimestru de 2,3% pe seria bruta si de 2,8% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2022, insa, raportat la trimestrul anterior, Produsul Intern Brut (PIB) a fost in termeni reali mai mare cu doar 0,1%, potrivit datelor…

- ”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) considera ca Ministerul Turismului (sau oricum s-ar putea numi autoritatea nationala a turismului) are nevoie de specialisti in turism la conducere pentru a asigura dezvoltarea si promovarea adecvata a industriei turismului din Romania.…

- ■ convorbire cu Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei Asistam la un adevarat asalt in mass-media, in conferințe sau simpozioane civile, in declarații politice, pe tema inchipuitei creșteri economice a Romaniei și atingerii de noi culmi de glorie. Vorbesc și cunoscatori,…