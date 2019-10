Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca sustine ca alege sa faca parte dintr-un proiect nou datorita calitatilor sale in domeniul militar. "Astazi am luat decizia de a trece in rezerva. Inainte de a intra in detaliile acestei decizii, vreau sa mulțumesc intregii Armate Romane, de la soldat la general, personalului…

- Generalul Nicolae-Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a avut miercuri, 25 septembrie, o intrevedere cu generalul Richard D. Clarke, comandantul Comandamentului Fortelor pentru Operatii Speciale al SUA (US SOCOM), la sediul comandamentului.

- Astazi la Buzau au avut loc funeraliile sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ștefan Polschi, cazut la datorie, in 5 septembrie, pe timpul indeplinirii unei misiuni in Afganistan. La ceremonia religioasa, alaturi de familia indurerata au participat camarazi, colegi, rude și prieteni din Garnizoana Buzau.…