Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a vizitat santierul noului pod transfrontalier dintre Romania si Ucraina, peste raul Tisa, care se construieste in apropierea municipiului Sighetu Marmatiei, despre care a afirmat ca va fi gata anul viitor.

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca noul impact bugetar calculat pentru noua Lege a pensiilor face ca acest proiect sa fie nesustenabil. Ciuca a explicat ca la un impact bugetar de 55,6 miliarde de lei, deficitul bugetar al Romaniei va crește cu 3%, ceea ce este de neacceptat. „La cifrele anunțate…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, la Sinaia, referindu-se la migratia primarilor PNL catre PSD, ca astfel de transferuri sunt „absolut inacceptabile”, punctand ca ar fi bine ca ele sa aiba loc asa cum se intampla in fotbal, intr-o anumita perioada, „nu pe toata durata campionatului”.…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, 3 noiembrie, intr-o conferința de presa dupa ședința Biroului Politic Național, ca liberalii au luat decizia sa continue coaliția cu PSD, dar Partidul Național Liberal va merge fara social-democrați la europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma, joi seara, ca nu este momentul sa se discute despre o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, fiind ”absolut nefolositor” sa se intre in campanie.Nicolae Ciuca a fost intrebat, joi seara, la un post TV, daca va candida la alegerile rpezidentiale…

- Rasturnare de situație cu tichetele de masa in Romania. S-a anunțat cum vor primi romanii banii de la 1 octombrie. Decizia importanta in ceea ce privește tichetele de masa a fost luata in urma negocierilor de astazi dintre Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Marcel Boloș. Anunț important. Ce se intampla…

- Aducerea in Romania a unui eveniment major pe plan politic continental arata importanța pe care aceasta parte a continentului o are pentru partidele europene. De asemenea, alegerea celei mai apropiate capitale europene de Ucraina este și un semn de apreciere a PPE fața de eforturile facute de Europa…