Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca nu vede nicio problema ca Mircea Geoana sa candideze la presedintie, mentionand ca este dreptul acestuia. „Il cunosc foarte bine pe domnul Mircea Geoana. Pot sa spun ca am lucrat impreuna si este dreptul dumnealui sa aleaga sa candideze. Este absolut normal. Si in momentul de fata chiar nu vad nicio problema sa candideze”, a declarat Ciuca, intrebat la Digi 24 in legatura cu eventuala candidatura a lui Mircea Geoana la alegerile prezidentiale, scrie știripesurse.ro . El a spus ca este prea devreme pentru a evalua candidaturile la presedintie.…