Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarea si inovarea sunt elemente principale in jurul carora trebuie construita Romania de maine, iar investitia in ele constituie cheia pentru a fi competitivi in economia globala, a subliniat premierul Nicolae Ciuca, marti, in discursul rostit la prima editie a Galei Cercetarii Romanesti, eveniment…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marți, 31 ianuarie 2023, un mesaj cu prilejul primei ediții a Galei Cercetarii Romanești. Mesajul a fost prezentat de catre Diana-Loreta Paun, Consilier Prezidențial – Departamentul Sanatate Publica. „Salut inițiativa Ministerului Cercetarii, Inovarii…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul primei ediții a Galei Cercetarii Romanești. Președintele saluta inițiativa și spune ca autoritațile au obligația de a valorifica la maximum toate oportunitațile financiare pentru a sprijini cercetarea din Romania prin accesarea fondurilor nerambursabile…

- In data de 31 Ianuarie 2023 va avea loc Gala Cercetarii Romanești, așa cum a anunțat Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii in urma cu ceva timp. “Așa cum v-am anunțat acum cateva zile, Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii organizeaza, la data de 31 ianuarie 2023, la Ateneul Roman,…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii organizeaza, in anul 2023, prima ediție a Galei Cercetarii Romanești. Evenimentul se va desfașura la data de 31 ianuarie 2023 la Ateneul Roman din București. Ministerul lanseaza, cu acest prilej, premii pentru cercetare și inovare pentru cercetatori individuali…

- Secretarul de stat in Ministerul Cercetarii și Digitalizarii, romașcanul Bogdan Dumea, reamintește preocuparea Guvernului PNL – PSD pentru digitalizare și oportunitațile care exista in acest sens. „Apelul de proiecte, pentru granturile de pana la 100.000 de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, este…

- „Incepem anul 2023 cu un buget realist, echilibrat intre sprijinul oferit economiei și protejarea populației.„Prin bugetul care a primit astazi votul final in Parlament continuam programele de susținere economica, investițiile private și publice. Menținem locurile de munca și protejam cetațenii de efectele…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…