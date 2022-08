Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, la cel de-al doilea Summit al Platformei Crimeea la nivel de sefi de stat si de guvern, in format online, ca prin invazia militara ilegala si brutala, Rusia a aratat lumii ca este un stat care nu se abate de la comiterea unor agresiuni flagrante, precum incalcarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti la la cel de-al doilea Summit al Platformei Crimeea la nivel de sefi de stat si de guvern, in format online, ca prin invazia militara ilegala si brutala, Rusia a aratat lumii ca este un stat care nu abate de la comiterea unei agresiuni flagrata, de la incalcarea…

- Armata din Belarus este unificata cu cea a Rusiei, impotriva Ucrainei, a anunțat șeful statului belarus, Aleksandr Lukașenko, cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin. Liderul de la Minsk a raspuns, astfel, criticilor internaționale, cu privire la faptul ca Belarus participa, aproape direct, la…

- In timp ce așteptau sosirea președintelui american Joe Biden și a altor lideri mondiali in locul de inalta securitate al summit-ului NATO de la periferia Madridului de marți, oficialii internaționali și jurnalistii au fost uimiti sa gaseasca „Salata rusa”. ” in partea de sus a meniului restaurantului…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, in Romania, ca omologii sai din Ucraina si Rusia, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin, vor trebui sa initieze negocieri pentru oprirea conflictului militar.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri la Baza Kogalniceanu ca Europa va continua sa susțina Ucraina, dar iși dorește sa construiasca și pacea, ceea ce inseamna ca la un moment dat focul trebuie sa inceteze, și negocierile trebuie reluate.

- Profesorul de istorie de la Universitatea Yale si London School of Economics and Political Science, Timothy D. Snyder, a demontat mitul conform caruia o putere nucleara precum Rusia nu ar putea pierde razboiul din Ucraina.

Rusia are nevoie de resurse financiare uriașe pentru operațiunea sa militara din Ucraina, a declarat vineri ministrul de Finanțe Anton Siluanov, relateaza Reuters.