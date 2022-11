Stiri pe aceeasi tema

- „Va multumesc foarte mult pentru prezenta dumneavoastra aici. Ea inseamna enorm pentru PNL si pentru Romania. Este un angajament, este o promisiune, este semnalul pentru normalitate. Faptul ca avem atatia reprezentanti ai mediului privat astazi este un semn de normalitate, pentru ca vorbim despre un…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, la Bruxelles o intalnire cu europarlamentarii romani, cu care a discutat despre obiectivele Romaniei in context european. „Am avut o discutie foarte aplicata cu europarlamentarii romani, reconfirmare a faptului ca, indiferent de optiunea politica, avem in comun prioritatile…

- „Avem o veste foarte buna prin decizia pe care a luat-o ieri Comisia, in sensul in care se vor disponibiliza 10% din fondurile de coeziune, la nivelul intregii Uniuni. Discutam de aproximativ 40 de miliarde de euro, bani care vor fi alocati pentru saracia energetica, pentru asigurarea capitalului de…

- Comisia Europeana este de acord cu optimizarea PNRR-ului, pentru ca investițiile asumate de Romania sa fie cat mai fidele nevoilor imediate ale cetațenilor, arata un comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, dupa o vizita a ministrului Marcel Boloș la Bruxelles. Fii…

- ”Astazi, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene a primelor programe regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, respectiv Programul Regional Vest si Programul Regional Sud-Muntenia. Atat Programul Regional Vest, cat si Programul…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pare ca formeaza o echipa și au planuri marețe impreuna pentru anul viitor. Deși șeful PSD pare preocupat de bugetul țarii, de creșterea pensiilor și salariilor, in fond am putea sa luam in calcul ca interesul este mai degraba pentru viitoarele alegeri din doua puncte…

- ”Avand in vedere ca 85% din apelurile de proiecte competitive din PNRR, inclusiv schemele de ajutor de stat, au stabilite termene de lansare in 2022, reuniunea de astazi a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), la care au participat din partea…