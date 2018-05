Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Suceava, Catalin Nechifor, anunța ca in partidul Pro Romania in care s-a inscris recent au mai aderat trei colegi și anume Emilia Meiroșu, Mircea Titus Dobre și Gabriela Podașca. ”In urma cu fix o saptamana discutam cu Victor Ponta despre Pro Romania. Și despre ce ar trebui sa facem pentru…

- In ultimele zile mai mulți parlamentari ai PSD și-au anunțat public plecarea spre PRO Romania, partidul lui Victor Ponta, Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu. Potrivit informațiilor noastre acesta este doar partea publica a ceea ce se vede in aceste zile și așa s-ar justifica ieșirea foarte dura…

- Șeful PSD s-a referit la faptul ca Victor Ponta rupe tot mai mulți parlamentari PSD și ii transfera la nou sau partid, iar Mihai Tudose e unul dintre capii revoltei interne din partid.Miercuri, Victor Ponta a racolat doi parlamentari PSD – Gabriela Podașca și Mircea Titus Dobre, dupa ce…

- "Am chemat (in Pro Romania - n.r.) oamenii care sunt satui de promisiunile nerespectate de PSD. Motiv pentru care Mircea Dobre, vechiul meu bun prieten, ni s-a alaturat proiectului", a declarat Victor Ponta, intr-o conferința de presa susținuta la Constanța alaturi de cei doi foști deputați PSD,…

- Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului in guvernul Tudose, si Gabriela Podasca, deputat PSD, s-au alaturat miercuri partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin, potrivit unor surse politice. Alaturarea celor doi are loc la doar o zi dupa ce Victor Ponta anuntase pe Facebook…

- Partidul Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin, mai transfera doi parlamentari de la PSD. Fostul ministru al Turismului din Guvernul Tudose, Mircea-Titus Dobre, a anuntat trecerea la Pro Romania, alaturi de Gabriela Podasca, fost secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului,…

- Demisii in lant in Parlament. Doi deputati PSD au anuntat ca pleaca din grupul parlamentar al social-democratilor si vor deveni deputati independenti. Alaturi de ei, un deputat PMP a facut acelasi pas. In realitate, toti trei vor merge in tabara lui Victor Ponta, care ar intentiona sa-si faca un grup…

- Pro Romania, partidul lui Victor Ponta si Daniel Constantin, isi mareste "zestrea" de parlamentari. Dupa Catalin Nechifor (PSD) si Ion Tabugan (PMP), inca un parlamentar anunta ca trece la noul partid al fostului premier.Deputata de Braila Marilena Meirosu si-a dat demisia din PSD si a semnat…