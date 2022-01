Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici a aratat inca o data ce mama devotata este! Prezentatoarea TV iși iubește foarte mult fiul și il rasfața ori de cate ori are ocazia. Aceasta a petrecut momente de neuitat cu cel mic și cu soțul sau intr-un parc din Capitala, unde au profitat de timpul impreuna și l-a hranit pe cel mic…

- Mariajul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a fost pus sub semnul intrebarii o perioada buna de timp, asta dupa ce s-a zvonit ca celebrul creator de moda a renunțat la verigheta. Ei bine, paparazzii SpyNews au fost pe urmele lui, iar imaginile vorbesc de la sine! Alaturi de cine a fost surprins…

- Catalin Botezatu este unul dintre cei mai frumoși barbați din Romania, care atrage privirile tuturor, insa nici bolidul de lux pe care-l conduce nu se lasa mai prejos. Celebrul designer are grija ca fiecare apariție a lui sa fie una spectaculoasa, motiv pentru care are grija personal de mașina pe care…

- Celebrul manelist Petrica Cercel s-a stins din viața in urma cu cateva luni. De atunci, intreaga sa familie și mai ales copiii sai nu au mai aparut in lumina reflectoarelor, deși cu toții au afirmat ca sunt pur și simplu ingenuncheați de durere. Paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri…

- Și-a vandut apartamentul pentru a se muta la Londra definitiv, insa planurile ei s-au anulat ulterior. De atunci, nu a mai aparut decat extrem de rar in lumina reflectoarelor, iar viața ei persoanla a ramas pentru o mulțime de fani o enigma. Iata cum și cu cine a fost surprinsa Carmen Șerban de catre…

- Denisa Nechifor are grija ca intotdeauna sa arate impecabil, astfel ca nu conteaza daca este in parc, in fața oglinzii sau chiar la volan, cert este ca se aranjeaza mereu. Caci este o mama singura, și totodata o femeie libera, fosta lui Adrian Cristea este o apariție incantatoare oriunde s-ar duce,…

- Mirel Radoi a decis sa faca o schimbare in viața sa și sa renunțe la postul de Selecționer, insa jucatorul nu are de gand sa stea degeaba. Cum a fost surprins acesta in plina zi de paparazzii Spynews.ro

- David Goldcher, iubitul Irinei Rimes, a fost surprins de catre paparazzii Spynews.ro in timp ce era in oraș, insa fara prezența frumoasei artiste. Ce face partenerul de viața al cantareței atunci cand ea nu este prin preajma, puteți vedea in imagile realizate de catre cei mai buni paparazzi.