Stiri pe aceeasi tema

- Actuala nesiguranta globala si ingrijorarea pe fondul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus risca sa duca la declansarea unui alt razboi mondial, a avertizat seful fortelor armate britanice, Nick Carter, relateaza Agerpres.

- Actuala nesiguranta globala si ingrijorarea pe fondul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus risca sa duca la declansarea unui alt razboi mondial, a avertizat seful fortelor armate britanice, Nick Carter, transmite duminica Reuters. Intr-un interviu difuzat pentru a coincide…

- Actuala nesiguranta globala si ingrijorarea pe fondul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus risca sa duca la declansarea unui alt razboi mondial, a avertizat seful fortelor armate britanice, Nick Carter, transmite duminica Reuters.Intr-un interviu difuzat pentru a coincide…

- Membri ai politiei Uniunii Europene in Kosovo l-au arestat vineri, la Pristina, pe seful Asociatiei veteranilor de razboi din Kosovo, Hysni Gucati, care urmeaza sa fie predat tribunalului pentru crime de razboi de la Haga (Tarile de Jos) pentru a raspunde unor acuzatii nespecificate deocamdata, a…

- Stelios Petsas, purtatorul de cuvant al guvernului elen, a afirmat, marți, ca țara sa are intenția de a-și intari forțele armate si sa isi modernizeze industria de aparare. Intenția de a cumpara armament este generata de creșterea tensiunilor cu Turcia legate de resursele de energie din estul Mediteranei.…

- Rusia trebuie sa explice cum a fost otravit criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, dupa cum a constatat Germania, a declarat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, transmite Reuters. "Ceea ce este clar acum este faptul ca guvernul…

- Fortele navale britanice si cele ale NATO au escortat noua nave de razboi ruse in contextul unei activitati crescute in apropierea apelor teritoriale ale Regatului Unit, a anuntat miercuri Royal Navy, potrivit Reuters citata de Agerpres. ''Royal Navy a dat dovada de flexibilitate in a putea urmari…

- Reconstructia Europei dupa pandemia de coronvirus va fi similara cu efortul de reconstructie dupa cel de al doilea razboi mondial, iar blocul comunitar trebuie sa isi reafirme valorile de baza in pofida provocarilor venite din partea puterilor globale, a declarat marti fostul presedinte al Bancii…