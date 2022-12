„Niciun portret nu seamănă cu celălalt“ Miercuri am fost la vernisajul expozitiei fotografice „Oameni cu care m-am intalnit" cu portrete (majoritar ale unor ieseni, dar nu numai, desigur) realizate de-a lungul anilor (cam incepand cu anii 2000 - vezi portretul regretatului poet Emil Brumaru, facut in 2004, prezent in albumul expozitiei) de Eugen Harasim. Dupa vernisaj, i-am spus ca, uite, ce chestie, ultima data cand am fost la un eveniment, a fost tot la unul organizat de voi (adica impreuna cu Zamfira Birzu) in martie 2020, cvasi in buza pandemiei si al lockdown-ului ce-a urmat, dedicat memoriei lui Emil Brumaru. A doua zi, intalnindu-ma… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe doamne și domnișoare vor sa aiba un ten perfect. Din pacate, acest lucru presupune schimbari mari in rutina de zi cu zi. Specialiștii recomanda o hidratare corespunzatoare, o dieta alimentara echilibrata, odihna suficienta și mișcare. Un alt pas important sunt maștile pentru fața pe care le poți…

- Salonul anual de Arta „ARTIS 2022" se desfasoara in perioada 10-30 octombrie 2022. Vernisajul expozitiei are loc luni, 17 octombrie 2022, incepand cu ora 18:00, la Galeriile de arta „Theodor Pallady" din Iasi, si va fi prezentat de Presedintele Uniunii Artistilor Plastici din Romania – Filiala Iasi,…

- Pana la mijlocul lunii noiembrie ar fi timp berechet de vazut Bienala Internaționala de Arta Contemporana „Ion Andreescu”, a treisprezecea, organizata de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, filiala Buzau. Cu toate acestea, cei care vor ajunge sambata, 15 octombrie, ora 14.00, la Galeriile de Arta…

- Castelul Corvinilor din Hunedoara continua sa ofere surprize arheologilor care il cerceteaza. Noi descoperiri importante au fost semnalate in cetatea medievala, odata cu lucrarile de restaurare a acesteia.

- Noaptea Alba a Galeriilor la Iasi, 30 septembrie – 2 octombrie Galeriile de arta și spațiile expoziționale ieșene ne așteapta sa le exploram! Eveniment oferit de Asociația AltIași. George Pleșu, organizator, ne-a dat detalii in matinalul Radio Romania Iași. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/09/George-Plesu.mp3…

- Dupa ce situatia epidemiologica de anul trecut a necesitat amanarea evenimentului, Noaptea Alba a Galeriilor, organizata local de Asociatia Culturala AltIasi, se intoarce in galeriile de arta si spatiile expozitionale iesene. Astfel, in perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2022, in intervalul orar 18:00-23:59,…

- Pictorul Vasile Tudorica aduce in fața iubitorilor de arta din Buzau, la Galeriile „Ion Andreescu”, o parte din creațiile sale, grupate sub genericul „(e)fuziuni”. Este vorba despre o expoziție de pictura a artistului – membru in consiliul de conducere al filialei Buzau a Uniunii Artiștilor Plastici…