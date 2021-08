Stiri pe aceeasi tema

- Liderul rezistentei anti-talibane din nordul Afganistanului, Ahmad Massoud, a declarat luni intr-un interviu pentru Sky News ca este gata sa moara pentru a apara poporul afgan de talibani. „Ce este mai sfant decat sa aperi libertatea?”, a declarat Massoud. „Am o obligatie fata de poporul din Afganistan,…

- Talibanii au anunțat ca „sute” de luptatori se îndreaptau duminica catre Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, una dintre puținele zone din Afganistan care au scapat controlului grupului islamist ți în care se concrentreaza rezistența anti-talibana, relateaza AFP."Sute…

- Fiul unui legendar razboinic al razboiului afgan, care viseaza sa devina într-o zi profesor de fizica, a promis sa duca un razboi sângeros împotriva stapânirii nedrepte a talibanilor, scrie theage.com.au. Ahmad Massoud, care își are casa în ultima provincie afgana…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a denuntat vineri, in cursul unei conferinte de presa organizata alaturi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel, politicile „iresponsabile” aplicate in Afganistan, cerand evitarea „prabusirii statului afgan” si blocarea teroristilor care vor sa fuga. „Au fost politici…

- La poalele Muntilor Hindukus, Valea Panjshir, un simbol al rezistentei anti-sovietice, tinde sa devina centrul unei noi lupte, pentru eliberarea Afganistanului de talibani. Anume acolo s-au retras pentru a-si pregati ofensiva Ahmad Massoud, fiul unui combatant legendar, si Amrullah Saleh, omul de stat…

- Președintele Joe Biden a susținut luni la Casa Alba primul sau discurs dupa caderea Afganistanului, afirmand ca misiunea Statelor Unite nu a fost niciodata de a construi o țara și ca iși apara ferm decizia de a retrage trupele americane. Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…

- Biden a precizat ca misiunea SUA nu a fost construirea unei națiuni in Afganistan, ci combaterea terorismului. Președintele SUA i-a acuzat pe liderii afgani ca și-au parasit poporul și au fugit din țara in plina lupta. ”Misiunea noastra in Afganistan nu a fost niciodata construirea unei națiuni. Am…

