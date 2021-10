Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Hanca, liderul Cracoviei, i-a schițat portretul atacantului Tomas Vestenicky, 25 de ani, ce i-a fost coleg in Polonia, varful fiind la antrenamente sub comanda lui Mircea Rednic. Mircea Rednic continua sa caute intariri pentru Dinamo și a adus doi atacanți la antrenamente la Saftica. ...

- LPF a anunțat astazi programul etapei #12 din Liga 1, prima dupa meciurile echipei naționale. Capul de afiș al rundei e reprezentat de meciul dintre CFR Cluj și Rapid. Runda va fi deschisa de Dinamo, care va incerca sa obțina prima victorie de la revenirea lui Mircea Rednic. Roș-albii au meci la Mediaș,…

- Mircea Rednic a revenit la Dinamo, iar primul meci a avut o intorsatura incredibila pentru echipa sa. Alb-roșii au condus cu 2-0, dar s-au vazut egalați in prelungirile partidei. Totodata Moldoveanu a ratat o ocazie incredibila. “Lui Moldoveanu ce sa-i reproșez? E jucator tanar, dar e cam de mult tanar…

- Andre Pinto (31 de ani, fundaș central), noul transfer al celor de la Dinamo, poate debuta pentru formația alb-roșa azi, in meciul echipei sale cu UTA Arad. Dinamo și UTA se intalnesc sambata, de la ora 16:30, in runda cu numarul 11 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP. ...

- Mircea Rednic (59 de ani) vrea sa-și relanseze cariera de antrenor in al 5-lea mandat la Dinamo. Pentru a-și indeplini targetul, trebuie s-o resusciteze pe echipa de suflet, acum in prapastie. Win-win sau final dramatic pentru ambele parți? Dupa toate probabilitațile, Mircea Rednic o va prelua pe Dinamo…

- Mircea Rednic, 59 de ani, este singura opțiune a lui Dinamo pentru banca tehnica. „Puriul” ar urma sa-i preia pe „caini” in urmatoarea pauza competiționala dedicata echipelor naționale. Din informațiile GSP, Rednic are șanse mari sa revina la Dinamo din octombrie. Pana atunci, A1 va ramane Sorin Colceag,…

- Dario Bonetti (60 de ani) e in continuare suparat dupa ce a fost indepartat de la Dinamo. Drept consecința, italianul refuza sa semneze rezilierea contractului cu roș-albii! „Divorțul” momentului din fotbalul romanesc nu s-a produs deocamdata și in acte. Dezamagit de Iuliu Mureșan și de modul in care…

- S-a reaprins flama razboiului intre Mircea Rednic și Ionuț Negoița! „Puriul”, ultimul antrenor care a cucerit titlul alaturi de Dinamo, in 2007, nu a uitat nici dupa doi ani cum s-a incheiat ultimul mandat al sau in Ștefan cel Mare și a lansat un atac furibund la adresa fostului patron. S-a intamplat…