Nici o supriză. Iohannis iar a făcut escală la Sibiu cu avionul închiriat Avionul privat pe care Administratia Prezidentiala l-a inchiriat pentru deplasarea presedintelui Klaus Iohannis la Londra, unde a participat la ceremonia de incoronare a Regelui Charles al lll-lea, a facut sambata o escala de aproximativ 20 de minute in Sibiu, conform paginii de Facebook Boarding Pass, care in ultima vreme a avut mai multe relatari despre aeronavele private utilizate de presedinte in vizitele in strainatate si despre traseul acestora. ”La intoarcerea in tara din vizita oficiala din Marea Britanie, avionul privat pe care Administratia Prezidentiala l-a inchiriat pentru aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

