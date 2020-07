"Nici măcar un țânțar": Laboratorul din Wuhan neagă că ar fi sursa coronavirusului Laboratorul de virusologie din Wuhan, suspectat ca ar fi putut elibera virusul care cauzeaza COVID-19, și-a aparat procedurile de securitate într-o înregistrare difuzata de televiziunile din China, relateaza AFP.



Laboratorul P4, care lucreaza cu tulpini deosebit de periculoase de virusuri în orașul unde noul coronavirus a aparut pentru prima oara la sfârșitul anului trecut, este subiectul a numeroase ipoteze și teorii ale conspirației despre originile COVID-19.



Însa Yuan Zhiming, directorul Laboratorului Național pentru Biosiguranța, a negat aceste posibilitați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința din China au descoperit inca din 2013 urmele unui virus asemanator cu cel care provoaca Covid-19. Acestea sunt concluziile unei anchete realizate de The Times. Totul ar fi pornit de la o mina din sud-vestul Chinei, infestata cu lilieci și șobolani. Șase mineri de aici s-au imbolnavit…

- Oamenii de știința din China au descoperit in secret, intr-o mina abandonata, o tulpina de virus similara cu COVID-19. Aceștia au ținut totul secret.Conform unei anchete realizata de The Sunday Times, „tulpina” respectiva a fost descoperita in 2013, intr-o mina infestata de lilieci și șobolani. Aceasta…

- Autoritațile din capitala Chinei au luat rapid masuri, dupa raportarea mai multor cazuri de infectare cu noul coronavirus la Beijing. Totul, de teama ca nu cumva sa apara situații de genul celor cu care s-a confruntat, lunile trecute, Wuhan-ul. Aproximativ 850 de zboruri catre și din capitala chineza…

- Primele cazuri de COVID-19 ar fi putut aparea in Wuhan chiar la finalul verii trecute sau la inceputul toamnei, adica mult mai devreme decat se credea pana acum. Noua ipoteza este lansata intr-un studiu al Universitații Harvard, care a analizat imagini din satelit și a remarcat o creștere brusca și…

- Dupa o pauza de peste o luna, autoritațile chineze au raportat un nou caz de infecție cu noul coronavirus in orașul Wuhan, scrie News.roComisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…

- Kim Myong, care deținea un rol important in guvernul de la Phenian, spune ca este "minciuna absurda" sa pretindem ca țara nu are cazuri de coronavirus și ca, foarte probabil, numarul adevarat "depașește imaginația". "China a lansat o ampla campanie internationala pentru a contesta originea…

- Primul caz de infectare cu noul coronavirus, primul bolnav de “pneumonie virala de cauza necunoscuta”, a ajuns pe mainile medicilor din China pe 17 noiembrie.Sunt, așadar, 5 luni de la primul caz de COVID.Miercuri, 1 ianuarie, la o zi dupa anunțul oficial al Chinei ca au aparut cazuri de “pneumonie…