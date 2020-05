Stiri pe aceeasi tema

- ​BBC a intrat în posesia protocolului sanitar al Proiectului Restart, de reluare a antrenamentelor si ulterior a campionatului de fotbal din Anglia, si, protrivit acestuia, cluburile au obligatia sa dezinfecteze mingile, fanioanele de la coltul terenului, jaloanele, portile si celelalte materiale…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, crede ca este prea devreme ca orasul sa gazduiasca in luna iunie meciuri din campionatul de fotbal al Angliei, intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, scrie ziarul Evening Standard.Guvernul britanic a relaxat restrictiile, iar luni a anuntat ca Premier League…

- Antrenorul echipei engleze Crystal Palace, Roy Hodgson, s-a declarat un sustinator al reluarii sezonului 2019/2020 in Premier League. Asta in locul unor solutii artificiale pentru desemnarea campioanei, a participantelor in cupele europene si a retrogradatelor, relateaza Reuters, citat de Agerpres .…

- Atacantul Harry Kane (Tottenham) a declarat ca sezonul 2019/2020 al Premier League ar trebui anulat, daca pandemia de coronavirus va impiedica finalizarea campionatului englez de fotbal pana la sfarsitul lunii iunie, relateaza AFP.Premier League a fost suspendata pana la 30 aprilie, dar o…

- Wayne Rooney, jucator si antrenor secund la Derby County (Championship) a criticat dur reacția întârziata a guvernului britanic și a conducerii fotbalului din Anglia de a opri campionatul, în contextul raspândirii cazurilor de coronavirus. "Am avut impresia ca fotbaliștii…

- Liverpool s-a impus la limita pe terenul celor de la Norwich, ultima clasata din Premier League, scor 1-0, în etapa cu numarul 26 a campionatului din Anglia.Unicul gol al meciului a fost înscris de Sadio Mane, în minutul 78. Vezi aici reușita senegalezului.Liverpool a bifat…

- Naționala de fotbal a Romaniei va merge la Birmingham, pe Villa Park, pentru partida amicala cu Anglia. Pe tricolori ii asteapta un stadion de 42.000 de locuri, pe care isi joaca meciurile de pe teren propriu echipa Aston Villa, din Premier League, anunța MEDIAFAX.Amicalul cu Anglia vine cu…

- Partida va incepe la ora locala 18:15, 20:15 in Romania. Arena are o capacitate de 42.000 de locuri si gazduieste partidele echipei de Premier League, Aston Villa. Va fi astfel prima confruntare dintre cele doua reprezentative, in Anglia, in alt oras in afara Londrei. In iunie 2020 se vor implini doua…