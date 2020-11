Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur va juca in turul al treilea al EHF European Cup (fosta Challenge Cup) la handbal masculin cu Parnassos Strovolou (Cipru), s-a stabilit in urma tragerii la sorti de miercuri. Primul meci va avea loc la Nicosia, iar al doilea in Baia Mare (asta in cazul in care cele doua cluburi nu…

- Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Galați dedicata bolnavilor de Covid 19 este arhiplina, iar cadrele medicale au fost nevoite sa uneasca paturile, astfel incat sa incapa mai mulți pacienți. Medicii nu știu ce se va intampla daca numarul pacienților va continua sa creasca, anunța…

- Autoritatile franceze din sectorul sanatatii au raportat luni 52.518 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore, stabilind un nou record al cazurilor zilnice de la declansarea epidemiei, fata de 46.290 de cazuri consemnate duminica, transmite Reuters.Noile date sugereaza ca noile restrictii…

- Crucea Rosie Buzau a demarat o campanie de strangere de fonduri pentru achizitionarea unui container pentru triajul epidemiologic al pacientilor suspecti de COVID-19 din sectia de Pneumologie a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, a informat, luni, unitatea medicala, potrivit AGERPRES.Citește…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeanu, spune ca in ședința Comitetului pentru Situații de Urgența care va avea loc luni nu vor fi impuse noi restricții, ci vor fi evaluate efectele celor care au fost deja luate. Berbeceanu a punctat ca acestea vor fi pastrate pentru ca „nu avem motive de relaxare”.„Ideea…

- Un barbat din municipiul Sfantu Gheorghe, care a fost diagnosticat cu COVID-19 si care necesita dializa, a fugit din Spitalul Judetean de Urgenta, fiind adus inapoi de politisti. Directorul medical al spitalului, dr. Rosu Matyas, a declarat, azi, ca pacientul are o simptomatologie de COVID usoara, motiv…

- O cladire modulara in care va functiona un post de urgenta destinat exclusiv pacientilor suspecti si diagnosticati cu COVID-19 a fost inaugurata miercuri in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a precizat ca acest post de urgenta,…

- Am primit rezultatul NEGATIV al testului Covid 19 efectuat in aceasta dimineata/ ma bucur pentru familia mea, prietenii si toti cei cu care am intrat in contact in aceasta perioada / ma rog ca Dumnezeu sa ne tina sanatosi pe toti! Este insa corect sa fac cateva precizari : 1. Campania…