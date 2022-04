Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 205 copii au murit pana acum, din cauza razboiului din Ucraina, iar peste 362 au fost raniți, potrivit unui raport al Procuraturii Generale a Ucrainei transmis pe 18 aprilie. Cifrele reale sunt considerate a fi mai mari, deoarece nu includ victimele din zonele in care au loc ostilitațile și…

- O racheta ruseasca a lovit marti cladirea Administratiei Regionale din orasul-port Nikolaev, aflat in sudul Ucrainei, iar 11 persoane au fost prinse sub daramaturi, a anuntat guvernatorul Vitali Kim. In urma incidentului, cel putin 7 oameni au fost ucisi, iar 20 au fost raniti. Intr-o fotografie facuta…

- De la inceputul razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, 117 copii au murit și cel puțin alți 155 au fost raniți, potrivit unui raport prezentat marți, 22 martie, de Procuratura Generala din Ucraina. Majoritatea copiilor raniți sunt in capitala Kiev, 74. „Aceste date nu sunt definitive din…

- Ucraina a respins apelurile Rusiei de a preda orasul portuar Mariupol, unde locuitorii sunt asediati si aproape au ramas fara hrana, apa si energie, intr-o criza umanitara care sporeste presiunea asupra liderilor europeni de a inaspri sanctiunile impotriva Moscovei. Joe Biden vine joi in Europa pentru…

- In primele 16 zile de razboi, 79 de copii au fost uciși și alți aproximativ 100 au fost raniți, in urma atacurilor inamice, a prezicat serviciul de presa al Parchetului General din Ucraina, informeaza publicația Obozrevatel . Peste 280 de instituții de invațamant sunt in prezent distruse. Cele mai afectate…

- Soldații ruși au ucis 79 de copii și aproape 100 au fost raniți de la inceputul razboiului inceput de Rusia in Ucraina.De asemenea, in Ucraina au fost distruse peste 280 de instituții de invațamant, 9 dintre ele au fost complet distruse.„Majoritatea victimelor s-au aflat in regiunile Kiev, Harkov, Donețk,…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) nu a reusit sa-si retraga toti monitorii din Ucraina, a anuntat marti organizatia, transmite DPA. Majoritatea monitorilor OSCE din Ucraina, care cel mai recent numarau aproape 500, au parasit tara, dar evacuarile nu au fost posibile in orasele…