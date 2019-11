Nicholas Latifi, noul pilot al campionatului mondial de Formula 1

Stiri pe aceeasi tema

- Grecul Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP, s-a calificat in finala la Turneul Campionilor, dupa ce l-a invins pe elvetianul Roger Federer, locul 3 mondial, scor 6-3, 6-4, informeaza News.ro.Citește și: Liga Campionilor la handbal feminin: SCM Ramnicu Valcea a pierdut meciul cu Brest Bretagne,…

- Lewis Hamilton este din nou campion mondial in Formula 1. A devenit al doilea cel mai titrat pilot din istorie. La Marele Premiu al Statelor Unite, Hamilton a sarbatorit al șaselea titlu mondial din cariera.Putea sa și caștige cursa, dar l-a lasat pe colegul de la Mercedes, Valtteri Bottas, sa il depașeasca…

- ​Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a obținut al șaselea titlu mondial în Formula 1, dupa ce a ocupat locul al doilea la Marele Premiu al SUA, a XIX-a etapa, antepenultima a sezonului. Cursa de la Austin a fost câștigata de colegul sau finlandez Valtteri Bottas (locul…

- Un pilot cu imens talent și la fel de multa personalitate. A aratat ambele fațete, care nu se exclud, ci se imbina, de la primele apariții pe scenele mari ale motorportului. Max Verstappen, 22 de ani, cu prima victorie izbutita pe cand avea doar 19 – Marele Premiu al Spaniei 2016 – a venit in F1 nu…

- Fostul campion mondial de Formula 1 Fernando Alonso, care a concurat cu o masina Toyota Hilux, a reusit sa treaca miercuri linia de sosire in Raliul automobilistic al Marocului, dupa o succesiune de peripetii care au pus in dificultate participarea sa la acest test

- Pilotul american de origine ecuadoriana Juan Manuel Correa, implicat în accidentul de Formula 2 în care si-a pierdut viata francezul Anthoine Hubert, la Spa-Francorchamps, a fost supus unei operatii la piciorul drept care a durat 17 ore, informeaza lalibre.be, potrivit News.ro.Pentru…

- ​Fostul pilot de Formula 1, Michael Schumacher, în vârsta de 50 de ani, este spitalizat la Paris, la serviciul de chirurgie cardio-vasculara, potrivit Le Parisien.Schumacher a fost spitalizat la unitatea Georges-Pompidou (Paris XVème), la medicul Philippe Menasché (69…

- Anthoine Hubert, 22 de ani, pilot in Formula 2 la echipa BWT Arden, a murit astazi in timpul unui accident petrecut pe circuitul de la Spa-Francorchamps (Belgia). Totul s-a intamplat dupa o coliziune in care, pe langa Hubert, au mai fost implicați și Juan Correa, de la Sauber Junior Team by Charouz,…