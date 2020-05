Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a atras atentia joi ca noul coronavirus ar putea oferi unor tari scuza pentru a adopta masuri represive din motive care nu au legatura cu pandemia si ca se va ajunge la o criza a drepturilor omului, ceea ce ar fi "inacceptabil", transmit Reuters…

- Administratia SUA ar putea impune sanctiuni privind vizele acelor tari care refuza sau care amana nejustificat sa accepte cetateni de-ai lor deportati din Statele Unite in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza sambata Reuters si dpa. Intr-un memorandum adresat vineri seara secretarului…

- Uniunea Europeana a apreciat vineri ca planul american pentru un guvern de tranzitie in Venezuela, fara presedintele Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, este "conform" cu reglementarea pasnica sustinuta de statele sale membre, informeaza AFP.UE "saluta cadrul pentru o tranzitie…

- Avocatul Viorel Mocanu, aparatorul ales al Sorinei Pintea, a transmis Avocatului Poporului o sesizare cu privire la mai multe incalcari ale drepturilor fostului ministru al Sanatatii in Arestul Central. Sorina Pintea se afla intr-o stare de sanatatate precara, iar conditiile din arest nu permit sa…

- Este urgent ca escaladarea militara din jurul orasului Idlib din Siria sa fie oprita, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, care a atras atentia ca Uniunea Europeana va lua in considerare "toate masurile necesare" pentru a-si proteja interesele de securitate, relateaza dpa. …

- Uniunea Europeana va lansa o noua misiune navala si aeriana in estul Mediteranei, pentru a bloca livrarile de armament catre factiunile din Libia, au convenit luni ministrii de Externe comunitari, dupa ce Austria a renuntat la respingerea prin veto a masurii, transmite Reuters, potrivit news.ro.Decizia…

