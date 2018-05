Nicaragua: Preşedintele Daniel Ortega afirmă că rămâne la putere Presedintele nicaraguan, Daniel Ortega, confruntat cu manifestatii si cereri de demisie si de alegeri anticipate, a afirmat miercuri in fata a mii de simpatizanti ai sai ca va ramane la putere, transmite AFP.



"Nicaragua ne apartine tuturor si ramanem toti aici", a declarat Daniel Ortega in cursul acestei vaste adunari convocate in nordul capitalei Managua.



A fost pentru prima data cand presedintele sandinist a reactionat la cererile opozitiei pentru a convoca alegeri anticipate in vederea reducerii mandatului sau care, in mod normal, se incheie in ianuarie 2022.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- (UPDATE 07:15) Sectiile de votare si-au deschis deja usile si asteapta alegatorii. (07:11) In sapte localitati din tara se vor desfasura astazi alegeri locale noi.Si locuitorii Capitalei, dar si cei din orasul Balti isi vor da votul pentru viitorul primar.PUBLIKA.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri in mai multe orase din tara pentru a cere alegeri anticipate si pentru libertatea presei, comemorandu-l pe jurnalistul Jan Kuciak, autorul investigatiilor asupra unor cazuri de coruptie legate de mafie, asasinat in februarie alaturi de logodnica sa, relateaza…

- Muntenegrenii sunt chemati duminica la urne, in cadrul unui scrutin prezidential la care Milo Djukanovic, liderul istoric al micii republici din Balcani, spera sa revina la conducere, dupa mai putin de doi ani de la anuntul privind retragerea sa de la putere, relateaza AFP. In cele 1.214…

- Slovenia va organiza alegeri legislative anticipate la data de 3 iunie, a anuntat sambata presedintele Borut Pahor, la o luna dupa demisia premierului de centru-stanga Miro Cerar, transmite...

- If it's Friday, this must be #Bratislava. Thousands took to the streets for the third time with a clear message: the government's reshuffle is not enough and early election must be called. #Slovakia #Allforjan pic.twitter.com/pAhH0FjdOu— Dariusz Kalan (@Dariusz_Kalan) March 16,…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a cerut, duminica, o remaniere profunda a guvernului sau alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, o propunere imediat respinsa de premierul Robert Fico, transmite AFP. Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat…

- Thomas Oppermann, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, se asteapta ca membrii formatiunii de centru-stanga sa aprobe prelungirea coalitiei cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), condusa de cancelarul Angela Merkel, avertizand ca un vot negativ ar genera alegeri anticipate.