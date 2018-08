Stiri pe aceeasi tema

- Sunt '197 de frati ale caror vieti au fost curmate de terorismul pucist, de criminali. Aceasta este ceea ce i-a ucis', a afirmat vicepresedinta Murillo, in timpul discursului sau saptamanal difuzat de mass-media apropiate puterii. 'Pe acesti frati i-au asasinat pucistii. Ei trebuie sa plateasca pentru…

- In fața Prefecturii Timiș s-au adunat miercuri, in urbea de pe Bega, in jur de 20 de protestatari care cer demisia Guvernului Dancila. The post O mana de oameni in strada la Timișoara. Cer demisia guvernului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Mii de nicaraguani au format miercuri un lant uman pe drumul de la Managua la Masaya pentru a cere plecarea presedintelui Daniel Ortega si incetarea violentelor, care au facut, marti, in nordul tarii, un mort in confruntarile dintre opozanti si fortele de ordine.

- Mii de nicaraguenilor au manifestat sambata in intreaga tara pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega in timp ce in Managua, doua persoane a fost ucise si unsprezece ranite de focuri de arma trase impotriva demonstrantilor. Protestatarii cer, de asemenea, ca sa se faca dreptate dupa moartea…

- "Nicaragua ne apartine tuturor si ramanem toti aici", a declarat Daniel Ortega in cursul acestei vaste adunari convocate in nordul capitalei Managua.A fost pentru prima data cand presedintele sandinist a reactionat la cererile opozitiei pentru a convoca alegeri anticipate in vederea reducerii…