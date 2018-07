Mai multi medici au fost concediati in Nicaragua pentru ca le-au acordat ingrijiri unor persoane ranite in recentele proteste care au avut loc in tara, a relatat duminica presa nicaraguana, citata de agentia DPA. Ministerul nicaraguan al Sanatatii a demis circa 40 de medici si asistente medicale de la un spital din orasul Jinotepe (sud) din motive politice si a refuzat sa le plateasca salariul pe luna iulie, a relatat cotidianul La Prensa. Au existat relatari despre concedieri similare in sudul tarii. O doctorita pediatru a declarat pentru cotidianul online Confidencial ca nu exclude posibilitatea…