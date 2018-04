Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de rusi au iesit in strada dupa tragedia de la Kemerovo pentru a denunta coruptia si a-i cere demisia lui Vladimir Putin, aflat de 18 ani la putere si reales recent pentru al patrulea mandat la Kremlin.

- Miercuri, in ziua in care intreaga Rusie e doliu, Klaus Iohannis i-a adresat omologului sau Vladimir Putin un mesaj, dupa tragedia care a lovit mai multe familii, pe fondul producerii incendiului devastator la mall-ul din Kemerovo. Incendiul care a afectat zilele trecute centrul comercial a curmat peste…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca neglijenta criminala si nepasarea sunt cauzele incendiului produs intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, in urma caruia 64 de persoane au murit, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli – transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne – in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- Peste 107 milioane de alegatori rusi sunt chemati duminica la urne, incepand cu ora locala 08:00, in cadrul alegerilor prezidentiale in Rusia, la care actualul sef al statului Vladimir Putin urmeaza sa fie reales - fara surprize - pentru al patrulea mandat, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Occidentul,…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, retinut de politie in timpul unei manifestatii la Moscova, a fost eliberat duminica seara. Potrivit Reuters, avocata lui Navalnii, Olga Mihailova, a declarat ca clientul sau nu a fost pus sub acuzare, dar va trebui sa se prezinte in fata unui…