- Starul brazilian Neymar a oprit negocierile privind prelungirea contractului sau cu Paris Saint-Germain, in speranta ca va putea fi din nou coechipier cu argentinianul Lionel Messi la echipa de fotbal FC Barcelona, incepand din vara anului 2022, anunta presa spaniola. Neymar s-a despartit de Barcelona…

- Lionel Messi va egala recordul de meciuri disputate in tricoul echipei de fotbal FC Barcelona, detinut de Xavi Hernandez, luni seara, cu ocazia meciului de pe teren propriu cu Huesca, din campionatul Spaniei, informeaza Reuters. Messi va disputa cu aceasta ocazie a 767-a sa partida pentru…

- Starul brazilian Neymar, victima unei leziuni musculare, nu este disponibil pentru meciul pe care Paris Saint-Germain il va disputa impotriva echipei FC Barcelona, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Anuntul a fost facut astazi de clubul francez, citat de Agerpres . Neymar…

- Internationalul francez Kylian Mbappe, autorul unei triple pentru Paris Saint-Germain in victoria obtinuta marti seara pe terenul echipei FC Barcelona, a urcat pe locul secund in clasamentul golgheterilor actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit Agerepres. Cu un total de cinci goluri,…

- Presedintele gruparii Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, a fost huiduit, luni, la sosirea la Barcelona, unde fanii catalani i-au cerut sa-l lase in pace pe Lionel Messi. "Hotule, lasa-l in pace pe Messi", "Fiu de tarfa", i-au scandat fanii lui Nasser al-Khelaifi, sosit la Barcelona pentru…

- Atacantul brazilian Neymar va lipsi "aproximativ" patru saptamani dupa ce a suferit o accidentare la aductori in meciul castigat miercuri cu Caen in Cupa Frantei si nu va juca in duelul cu FC Barcelona de pe 16 februarie, din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, a anuntat joi clubul Paris…

- Neymar isi va prelungi contractul cu PSG cu inca patru ani, scrie presa braziliana citata de France Football. Potrivit TNT Sports Brasil, Paris Saint-Germain este pe cale sa-i extinda intelegerea lui Neymar. Astfel, atacantul brazilian este foarte aproape de semnarea unei prelungiri…