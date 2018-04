Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international francez Christophe Dugarry l-a criticat dur pe Neymar pentru faptul ca acesta a preferat sa ramana in Brazilia, unde se recupereaza dupa o accidentare, in loc sa fie alaturi de colegii lui, care au castigat titlul, duminica, pentru a saptea oara in istorie, transmite News.ro . “Cum…

- Formatia Paris Saint-Germain a castigat, duminica, pentru a saptea oara titlul in Franta, invingand pe teren propriu, cu scorul de 7-1, campioana de anul trecut, AS Monaco. PSG a marcat patru goluri intr-un interval de 14 minute.Golurile invingatorilor au fost marcate de Giovani Lo Celso ’14,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoarea surpriza de la Indian Wells, dupa 6-3, 6-2 in finala cu Daria Kasatkina (Rusia), a declarat dupa meci ca inca nu-si crede ochilor ca a castigat primul trofeu din cariera ei, relateaza AFP.''Inca nu pot realiza ce am reusit, inca am impresia…

- Dezamagit de eliminarea din optimile Ligii Campionilior, Neymar ar fi luat o decizie surprinzatoare și ar vrea sa revina la Barcelona. Mundo Deportivo scrie ca Neymar, 26 de ani, regreta transferul la PSG și le-ar fi transmis asta colegilor și unui șef al formației franceze. Ney simte lipsa colegilor…

- Elina Svitolina (23 de ani, 4 WTA) a caștigat titlul la Dubai, invingand-o in finala pe Daria Kasatkina (20 de ani, 24 WTA), scor 6-4, 6-0. Svitolina, favorita numarul 1, s-a impus pentru a doua oara consecutiv in Emiratele Arabe Unite, fiind prima jucatoare din 2018 care reușește sa iși apere titlul…

- Orasul Iasi a castigat titlul de "Emerging City of the Year" la gala CEE Outsourcing Awards din Polonia. "Felicitari si echipei Conduent Romania care a fost partener al acestui eveniment", precizeaza Dan Zaharia. Facebook

- Startul brazilian al formatiei Paris Saint-Germain, Neymar jr.A a fost desemnat A jucatorul lunii decembrie in Ligue 1.A Titlul i-a revenit atacantului puternicei PSG in urma anchetei sindicatului fotbalistilor profesionisti care evolueaza in Hexagon (UNFP).