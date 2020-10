Stiri pe aceeasi tema

- Starul naționalei Braziliei de fotbal Neymar a facut spectacol in partida cu Peru din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Atacantul a inscris 3 goluri, iar reprezentativa țarii sale s-a impus in deplasare cu 4-2.

- Atacantul Neymar, autorul unui hat-trick in meciul cu Peru, a ajuns la 64 de goluri marcate pentru nationala de fotbal a Braziliei si a devenit astfel al doilea marcator din istoria Selecao, transmite AFP. Jucatorul echipei Paris Saint-Germain, la selectia sa cu numarul 103, a fost decisiv pentru victoria…

- Selectionerul Braziliei, Tite, l-a laudat pe Neymar, care l-a depasit pe Ronaldo si a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria nationalei Braziliei, fiind devansat doar de Pele, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR Mario Iorgulescu catre medic - 'Ma simt BINE și vreau sa ma intorc SA CONDUC…

- Puscas, integralist la gazde, a marcat in minutul 41. In liga a doua spaniola, Alex Pascanu a adus victoria echipei Ponferradina, in deplasare, scor 1-0, in fata formatiei Mirandes. Pascanu a marcat in minutul 69. Jucatorul roman a evoluat pe toata durata partidei.

- Ousmane Dembele (23 de ani), care jucase din nou dupa zece luni de pauza pentru Barcelona, a aparut la ședința de pregatire cu un sfert de ora intarziere. De-abia revenise Ousmane Dembele și iar are probleme. Duminica, atacantul francez a jucat din nou intr-un meci oficial al Barcelonei, dupa zece luni,…

- Daniel Pancu (43 de ani), antrenorul celor de la Poli Iași, a comentat victoria echipei sale, scor 5-2 cu FCSB. „E pentru prima data cand reușesc sa caștig cu FCSB in afara de meciurile cu Rapid. Cu Vaslui, Voluntari și Iași nu am reușit, nici cu Besiktas nu. Sunt fericit, e absolut meritat. Au venit…

- FC Farul, partide astazi cu Sparta Techirghiol si Poseidon Limanu 2 Mai.FC Farul Constanta sustine astazi un ultim test, cu o saptamana inaintea debutului oficial al noului sezon al Ligii a 2 a.Alb albastrii disputa, pe stadionul din Techirghiol, doua partide de verificare, antrenorul Ianis Zicu urmand…

- India a depasit luni pragul de 50.000 de decese asociate noului coronavirus, cu peste 900 de persoane decedate in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sanatatii din aceasta tara si citate de AFP, scrie agerpres.ro. Gigantul din Asia de Sud a inregistrat de la inceputul epidemiei…