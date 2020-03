Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de marea premiera de joi, 12 martie, ora 20:00, a sezonului 10 Next Star, Dorian Popa și Șerban Copoț au venit la Neatza cu Razvan și Dani cu cele mai simpatice detalii din culisele show-ului. Simpaticul jurat a povestit cum a fost la un pas sa locuiasca pe strada....Dorian Popa!

- Loredana Groza a batut palma cu Antena 1 și s-a alaturat emisiunii "Next Star" in calitate de jurat, premiera noului sezon debutand joi seara, la Antena 1. Diva muzicii romanești promite un trio imbatabil alaturi de colegii ei, Ștefan Banica și Dorian Popa. Libertatea: Loredana, revii pe micul ecran…

- Emisiunea Next Star" revine din data de 12 martie, de la ora 20.00, iar surpriza o constituie juriul format din Loredana, transferata de la PRO TV, Ștefan Banica și Dorian Popa. Co-prezentator este Șerban Copoț care, pe parcursul show-ului, se va afla in culise, alaturi de concurenți și de parinții.…

- Loredana Groza (49 de ani) si Stefan Banica Jr (52 de ani) vor intra in paine luna viitoare, cand se va da startul filmarilor pentru un nou sezon al concursului ”Next Star”. Vor fi colegi cu Dorian Popa, actorul fiind de neclintit de la masa juratilor, inca din 2012, anul in care a debutat show-ul,…

- Proiectul de suflet al Gazetei de Sud, „Fii vocea cartierului tau”, care aduce fața in fața cetațenii Craiovei cu autoritațile locale, a demarat in aceasta dupa-amiaza in Craiovița Noua. Problemele prezentate de cetațeni au fost numeroase. Primul craiovean care a luat cuvantul a fost Iulian Ruican.…

- Intre cele mai indragite momente recente din cel mai iubit matinal, „Neatza cu Razvan și Dani”, se numara cele in care Ramona Olaru, Loredana Groza și Michaela Prosan au incantat cu apariții ravașitoare, dar și cu declarații picante.

- Desi este sportul national al Romaniei, oina se numara printre acele jocuri care au fost uitate si care nu mai atrag interes in tara natala. In cadrul emisiunii „Repriza de Sud“, Cosmin Draghici, presedintele clubului sportiv de oina „Hoina Craiova“ , ne-a reamintit ce inseamna cu adevarat acest sport…

- Angela Gheorghiu, una dintre cele mai cunoscute romance ale tuturor timpurilor a povestit, la Neatza cu Razvan și Dani cum ea și sora ei, insarcinata la acea vreme, au ieșit pe strazile Bucureștiului in timpul Revoluției din decembrie 1989.