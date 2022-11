Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre cei carora li se cere sa se intoarca au fost disponibilizati din greseala. Altii au fost lasati sa plece inainte ca managementul sa-si dea seama ca munca si experienta lor ar putea fi necesare pentru a construi noile caracteristici pe care le prevede Musk, se arata in articol, citand oameni…

- Potrivit unor surse citate de publicatie, grupul de creditori, condus de Morgan Stanley, Bank of America si Barclays, a recunoscut ca acestia ramane blocati cu datoria in contabilitate luni sau chiar mai mult si ca vor ajunge probabil sa sufere pierderi uriase de pe urma pachetului de finantare, potrivit…

- Reteaua de socializare ofera inca de anul trecut un abonament pentru functiile cu plata oferite de aplicatie, dar directorul executiv isi doreste un program nou, mai scump si care sa fie aprobat, care sa diversifice sursele de venituri ale platformei. Elon Musk a dizolvat consiliul de administratie…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, ”a mirosit” o noua oportunitate de a valorifica produse ciudate, lansand un parfum numit ”Burnt Hair” (Par Ars), despre care a spus ca in cateva ore a vandut 10.000 de sticle, pentru a castiga un milion de dolari, relateaza Reuters. ”Cu un nume ca al meu (Musk inseamna…

- In ziua in care Kievul aniversa Ziua Independenței, președintele american Joe Biden a anunțat, miercuri, ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Joe Biden a precizat ca este vorba…

- Expertii in drepturile civile si dezinformarea online au acuzat retelele sociale si platformele tehnologice ca nu au facut suficient pentru a preveni raspandirea dezinformarii, inclusiv ideea ca presedintele Joe Biden nu a castigat alegerile din 2020. Twitter isi va aplica politica de integritate civica,…