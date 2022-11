New York Times: O zi de război în Ucraina ”valorează cât 30 în Afganistan” SUA și aliații NATO mențin cu greu ritmul ajutoarelor militare pentru Ucraina, unde „o zi de razboi valoreaza 30 de zile de razboi in Afganistan”. Afirmația vine dintr-un articol din publicația „ New York Times ”, care analizeaza cererile Kievului și ce pot garanta aliații. Și, dupa noua luni de conflict, eforturile sunt considerate a fi aproape la limita. Analiza ar parea a fi un semnal pentru Ucraina insași, chiar in momentul in care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a cerut aliaților sa faca un alt efort, scrie La Repubblica , citat de Hotnews . Cantitatea de artilerie care a fost… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

