New York Times: Cum se feresc bogații lumii de epidemie Marii bogati ai lumii circula doar avioane private și aleg ca destinații de vacanța insule private cât mai izolate pentru a se proteja de coronavirus, scrie New York Times, preluat de Mediafax.

Bogatii lumii si-au schimbat obiceiurile si ei, sub amenintarea coronavirusului, scriu jurnalistii americani, care arata ca felul în care se protejeaza oamenii de COVID-19 difera și în funcție de condiția sociala.

Folosirea avioanelor privare și alegerea unor insule izolate ca destinații de vacanța, sunt doar o parte dintre masurile pe care le iau milionarii pentru a evita sa contacteze… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

