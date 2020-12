Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o zona pietonala din orasul german Trier (sud-vest), incident ce survine pe fondul temerilor de atentate, relateaza AFP. Poliția le-a cerut oamenilor sa evite zona. Șoferul a fost reținut, citeaza Digi24.

